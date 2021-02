Valorant, Dr Disrespect critica il numero di mappe: Riot Games risponde

L'inizio del nuovo anno ha visto il lancio dell'Episodio 2 di Valorant, con diverse novità per l'ambito competitivo della produzione firmata dagli autori di League of Legends.

Lo shooter tattico competitivo in prima persona continua ad essere protagonista di numerosi eventi legati all'universo dell'eSport. Ad esempio, proprio di recente ha preso il via il Red Bull Campus Clutch, ovvero la prima competizione in ambito universitario dedicata a Valorant. Persiste inoltre la community di appassionati attiva nella produzione di Riot Games, all'interno della quale si annovera da ormai diverso tempo anche il celebre streamer Dr. Disrespect.

Di recente, quest'ultimo ha dedicato molte delle proprie dirette streaming proprio allo sparatutto tattico, acquisendo una crescente dimestichezza con le mappe e lo stile del gameplay. Per esprimere la sua approvazione in merito, Dr Disrespect ha pubblicato diversi cinguettii dal proprio account Twitter, tra cui quello disponibile in calce. "Valorant crea in un qualche modo dipendenza. - scrive - Hanno solo bisogno di qualche mappa divertente in più nella rotazione. Il mio telefono è acceso, Riot Games".

Con l'espressione conclusiva, lo streamer sembra suggerire un proprio coinvolgimento nel processo, attività che non sarebbe per lui completamente inedita. Riot Games ad ogni modo non sembra essere interessata ad una collaborazione, con la replica di Lydia Zanotti, della software house, che si è limitata a replicare con un "Ti faremo avere più mappe, promesso".