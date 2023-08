Valorant: un elettrizzante cosplay di Neon, la scheggia assassina

Grandi novità potrebbero arrivare molto presto. Riot Games sta finalmente pensando di portare Valorant su PlayStation e Xbox, accogliendo la community delle due piattaforme e dando nuova vita al suo FPS hero shooter. Mentre il team pare essere alla ricerca di nuovo personale, la guerra continua con la cosplayer brasiliana Lara Lunardi.

Una nuova stagione eSports sta per essere inaugurata in Valorant. Le iscrizioni al Red Bull Campus Clutch 2023 sono aperte, dando modo agli studenti universitari di sfidarsi in una competizione che coinvolge oltre 50 Paesi. Se la finale mondiale si terrà a Istanbul a novembre, quella italiana si svolgerà invece online tra fine settembre e inizio ottobre. Tra le eroine che potrebbero condurre i giocatori alla vittoria ci sarà Neon.

Introdotta con l'Episodio 4 Atto 1, Neon è la scheggia assassina originaria delle filippine, in grado di scattare in avanti a velocità inimmaginabili emettendo scariche di elettricità generate dal suo stesso corpo. È stata reclutata dal protocollo VALORANT come diciannovesimo agente e il suo vero nome corrisponde a Tala Nicole Dimaapi Valdez.

In questo cosplay di Neon da Valorant vediamo l'agente dalla pelle olivastra posare sullo sfondo dell'edizione 2023 del VCT EMEA, il campionato ufficiale del titolo Riot Games. Neon indossa un abbigliamento sportivo composto da leggins scuri, scarpe da ginnastica e un gilet corto che pare funga da condotto elettrico per i suoi poteri fulminei.