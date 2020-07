Valorant: emergono i primi indizi sul prossimo Agente, sarà Killjoy?

All'inizio di luglio un volenteroso dataminer ha scoperto le prime tracce di Killjoy, pare il prossimo probabile agente che si unirà al roster di VALORANT. Sono stati estratti diversi file audio, così come - sembra - l'animazione della sua ultimate.

Non solo: Riot Games con la patch 1.04 ha volutamente inserito alcuni easter egg all'interno della mappa Split, in risposta all'attività di datamining. I fan si stanno scervellando e le più disparate teorie ormai si sprecano.

Il livello 48 del Battle Pass presenta una card denominata "Vetraulich", che corrisponde al tedesco “confidenziale”. Killjoy potrà forse essere il primo agente teutonico? Gli easter egg della mappa mostrano volantini di robot sparsi in giro, cosa che ha portato alcuni a pensare che le abilità di Killjoy possano avere qualcosa a che fare con ingegneria o robot da sfruttare in combattimento.

C'è anche un cartonato che presenta il modello di Killjoy nella vetrina di un negozio. Il poster della roadmap con tre atti del primo episodio di VALORANT mostra lo stesso modello del cartonato messo nella mappa Split. Sebbene non sia confermato in alcun modo, Killjoy potrebbe essere la grande rivelazione del secondo atto. La data per la release prevista per il secondo atto è il 4 agosto.