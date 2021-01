Valorant Episodio 2: le novità Competitive tra Gradi aggiornati e Classifiche regionali

Dopo aver svelato l'Agente Yoru di Valorant, i vertici di Riot Games illustrano tutte le novità che accompagneranno la nuova fase competitiva che si aprirà con la Stagione 2 di questo apprezzato sparatutto tattico a squadre.

Con l'inizio dell'Episodio 2, l'intenzione dichiarata degli autori statunitensi è quella di facilitare la progressione dell'esperienza multiplayer attraverso un sistema che consentirà di salire di grado più velocemente. Sin dal debutto di questa nuova fase ingame, quindi, la scena competitiva di Valorant trarrà vantaggio da questo sistema di progressione e verrà ricompensata adeguatamente per il tempo investito nelle partite disputate in rete.

Tra le caratteristiche principali dell'Episodio 2 di Valorant, Riot cita le Classifiche Regionali per i giocatori di grado Immortale e Radiante, il limite massimo di due membri per gruppo per i giocatori di grado Immortale e Radiante e delle modifiche alle ricompense di grado e di fine Episodio.

Per tutta la durata della Stagione 2, ci saranno poi delle numerose migliorie alla qualità dell'esperienza, a partire dalla sostituzione delle frecce di progresso con una Barra numerica che indicherà in maniera più esplicita la distanza dalla promozione e dalla retrocessione. In questo modo, sarà più facile capire l'esatta posizione del proprio Agente all'interno della classifica competitiva in base ai punti ottenuti con le vittorie, le sconfitte e i pareggi conseguiti nelle diverse categorie.

La conclusione dell'Episodio 1 di Valorant è fissata per le ore 22:00 di oggi, 11 gennaio. L'Episodio 2 avrà ufficialmente inizio il 12 gennaio con il download dell'aggiornamento che porterà Valorant alla versione 2.0.