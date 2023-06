Valorant verso l'Episodio 7: Deadlock scatena la sua furia nel video gameplay

Oltre alla rivoluzione nel sistema di progressione di Valorant, l'Atto 1 dell'Episodio 7 porterà in dote tante novità di gameplay: una delle più importanti sarà rappresentata dall'introduzione di Deadlock nel roster di Agenti da selezionare per cimentarsi nelle sfide dell'hero shooter.

La nuova Guardiana di Valorant, l'agente norvegese Deadlock, sfrutta un nanofilo ipertecnologico per difendere il campo di battaglia dagli assalti dei nemici: si tratta quindi di un'Agente particolarmente temibile, un'avversaria in grado di approntare delle difese perimetrali difficili da eludere.

L'equipaggiamento di Deadlock comprende le granate GravNet che costringono i nemici a muoversi lentamente, un Sensore Sonico che monitora i rumori emessi dai nemici per investirli con un effetto stordente, una Rete di Protezione che genera barriere di energia che bloccano i movimenti dei personaggio e Annientamento, un nanofilo che emette un potente impulso che intrappola in un bozzolo il primo nemico che vi entra in contatto.

Alexander Mistakidis, progettista di gioco, spiega che "con Deadlock volevamo creare un agente per quei giocatori che vogliono mantenere la propria posizione in modo reattivo sfruttando le abilità, invece di dover sistemare l'attrezzatura in anticipo". Con l'Atto 1 dell'Episodio 7 di Valorant, in arrivo domani martedì 27 giugno, assisteremo anche all'introduzione di un nuovo Pass Battaglia e della linea di modelli Nuova Frontiera ispirata da forme e design futuristici.