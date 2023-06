Valorant verso l'Episodio 7: Riot rivoluziona il Sistema di Progressione

In vista del lancio dell'Atto 1 dell'Episodio 7 di Valorant, atteso per il 27 giugno, Riot Games delinea il quadro completo degli interventi compiuti per rivoluzionare il Sistema di Progressione dell'hero shooter.

L'atto inaugurale del prossimo, importante Episodio di Valorant sarà foriero di novità, dall'introduzione delle sfide Deathmatch a Squadre alla riformulazione del sistema di progressione. Il team californiano ha infatti deciso di rielaborare le missioni giornaliere e di abbandonare i contratti degli Agenti, due interventi che s'accompagneranno all'aggiunta di una nuova valuta ingame (i Crediti Kingdom).

Uno dei cambiamenti più importanti sarà legato alla progressione delle attività da svolgere per sbloccare gli Agenti e i relativi elementi cosmetici: ogni Agente e i rispettivi elementi per la customizzazione estetica potranno essere ottenuti seguendo la progressione di appositi Pass di 28 giorni.

Lo sblocco dei Crediti Kingdom, invece, avverrà giocando una qualsiasi delle modalità di Valorant, con bonus da ottenere vincendo nelle arene che prevedono delle sfide a round. Si tratta quindi di una valuta completamente gratuita, da ottenere parallelamente ai punti esperienza del Battlepass e ai pass per reclutare gli Agenti. Una volta acquisiti, potranno essere spesi liberamente nel Negozio interno di Valorant per sbloccare Agenti, elementi cosmetici e accessori dei Pass Battaglia precedenti.

Anche per quanto riguarda il sistema di progressione delle missioni giornaliere, Riot prevede numerosi cambiamenti: dall'Episodio 7, le missioni quotidiane verranno suddivise in 'punti di controllo' per qualsiasi modalità di gioco. Nelle intenzioni di Riot Games, questo cambiamento dovrebbe rendere più agevole il completamento delle missioni, proprio in virtù del fatto che i giocatori potranno scegliere liberamente le attività da svolgere per raggiungere gli obiettivi designati e riuscire, in questo modo, a ottenere punti esperienza e Crediti Kingdom.