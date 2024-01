Valorant Episodio 8 Atto 1 tra un nuovo arsenale, buff e nerf per gli agenti

Continua inesorabile il supporto di Riot Games al suo Valorant, il popolare sparatutto tattico che si prepara a dare l'addio all'Atto 3 dell'Episodio 7 per accogliere il principio dell'ottavo.

In attesa che Valorant Episodio 8 Atto 1 sia disponibile per tutti tramite un aggiornamento gratuito del client, il team di sviluppo ci ha permesso di provare per qualche ora i principali contenuti dell'update. Scopriamo insieme quali sono le novità dell'FPS free to play (avete già letto il nostro speciale su Gekko di Valorant?).

L'arsenale si espande

Quello di Valorant Episodio 8 Atto 1 è un aggiornamento unico nel suo genere, poiché segnaper l'arsenale dello shooter in soggettiva dei creatori di League of Legends. Sebbene il titolo sia ormai disponibile da quasi quattro anni, è solo con questo content update che la collezione di armi viene espansa con una nuova bocca da fuoco. Stiamo parlando dell', che è ildi Valorant.La sua forma ricorda quella del Marshal, ma in realtà il fucile è dotato di una, una per ciascun proiettile: la sua peculiarità risiede infatti nella possibilità die premere nuovamente il grilletto. Per quel che riguarda invece la dotazione, l'Outlaw monta un mirino con uno, perfetto per prendere la mira e colpire fino ad una distanza di 50 metri., così da comprendere immediatamente quelle che sono le effettive potenzialità di questo strumento di morte. Per stessa ammissione del team di sviluppo, l'Outlaw si posiziona a metà tra Marshal e Operator.

Con un headshot i proiettili di questo fucile infliggono 238 punti di danno, che diventano 140 quando si raggiunge il corpo e 119 quando il colpo finisce sulle gambe del bersaglio. Come avrete notato, si tratta di parametri molto vicini a quelli del potente Operator, ma con il vantaggio di una cadenza di fuoco superiore, che permette nel giro di pochi istanti di ovviare ad un errore con il secondo e ultimo proiettile Da non sottovalutare è anche il fatto che il mirino resta attivo dopo aver premuto il grilletto la prima volta, consentendo all'agente di turno di sparare di nuovo senza alcun tipo di interruzione. È difficile stabilire ora l'impatto che l'Outlaw avrà sul meta, ma ad ogni modo ci troviamo di fronte a un'arma interessante che, nelle mani giuste, potrà esprimere tutto il suo potenziale, soprattutto quando dall'altra parte c'è chi utilizza armature leggere.

È tempo di rework

Il primo atto di Valorant Episodio 8 non si limita ad introdurre il nuovo fucile di precisione: il team di sviluppo ha colto l'occasione per dare una svecchiata ad un paio di mappe, apportando alcune modifiche più o meno importanti alla loro struttura. Le due arene che hanno subito questo trattamento sono, con gli addetti ai lavori che sono intervenuti su alcune criticità per migliorare il bilanciamento dei match.Occorre precisare che i cambiamenti apportati ai due stage non li stravolgono in maniera netta e probabilmente li noteranno solo gli utenti più attivi, che li conoscono centimetro per centimetro. Nel caso di Icebox, per esempio,, il cui obiettivo è quello di impedire agli utenti di avere a portata di tiro gli avversari in B. Nel caso di B Green, invece, Riot Games ha optato per la rimozione del container sospeso, perché rendeva gli scontri a fuoco in quella zona più complessi del previsto.Se le modifiche di Icebox riguardano principalmente l'aggiunta di finestre, la rimozione o l'addizione di elementi, nel caso di Lotus è stato fatto anche. Il motivo del rework, in questo caso, è dovuto ad un. Per rendere la situazione più equilibrata fra le due parti, lo studio ha ampliato alcune aree come A Main e B Site, così da consentire ai difensori di avere maggiore spazio di manovra e, di conseguenza, più probabilità di stanare gli sfidanti.

Oltre ai cambiamenti che riguardano pressoché ogni punto della mappa, Riot ha anche aumentato il tempo richiesto per la rotazione completa delle porte, che passa da 8 a 10 secondi. Sempre a proposito delle mappe, dal prossimo update verrà introdotta la rotazione delle arene per tutte le modalità, con le uniche eccezioni rappresentate dal Team Deathmatch e dalle partite personalizzate. Questo significa che si potrà giocare solo in una selezione di mappe che cambierà a cadenza regolare e all'inizio della stagione proporrà Icebox, Lotus, Sunset, Breeze, Ascent, Bind e Split.

Anche gli agenti cambiano

Il changelog dell'Episodio 8 Atto 1 di Valorant è piuttosto consistente e, oltre all'arma inedita e al rework delle mappe include anche qualche cambiamento per gli agenti. Più nello specifico, ci troviamo di fronte ad un buff e ad un nerf. Ad essere stata potenziata è, personaggio dalla chioma bionda che gli sviluppatori vogliono rendere più efficace nell'utilizzo delle sue abilità., la skill che si attiva con il tasto Q, ha subito molti cambiamenti e non solo emette un rumore molto più chiaro per Deadlock e i suoi compagni, ma può anche essere riutilizzata nel corso di un round e raccolta ad una distanza maggiore (da 12 a 27 metri). La skill legata al tasto E,, ha invece subito una modifica per quel che concerne la lunghezza massima della barriera, che passa da 6 a 10 metri.A subire un nerf è stata invece, con un piccolo ritocco alle capacità della sua(tasto E). Per chi non lo sapesse, questo gadget può essere piazzato dall'agente per fare in modo che faccia fuoco su chiunque entri nel suo campo visivo. Vista la notevole utilità di questa skill, il team di sviluppo ha voluto fare in modo che i giocatori non si adagiassero sugli allori posizionando la torretta senza troppa attenzione, quindi hanno ridotto da 180 a 100 gradi il suo campo visivo.Così facendo, occorre sistemare l'oggetto con precisione chirurgica affinché tenga d'occhio specifiche porzioni della mappa. L'abilità ha anche ricevuto attenzioni di altro tipo, poiché ora, invece effetti e animazioni aggiuntive consentono a tutti i giocatori di comprendere agilmente quale sia l'area coperta dalla torretta, così da poterla aggirare.

Tuoni e pioggia con le nuove skin

Tutte queste novità non potevano che essere accompagnate da una nuova ondata di skin, grazie alle quali i giocatori di Valorant potranno personalizzare l'estetica delle loro armi con elementi cosmetici aggiuntivi. Vi diciamo subito che i contenuti deldell'Episodio 8 Atto 1 non sono all'altezza di quelli visti nella passata stagione. Non solo vi è la totale assenza di mimetiche animate, ma i tre set che si possono sbloccare completando il percorso di ricompense non li abbiamo trovati molto accattivanti, soprattutto per chi ha già una ricca collezione di skin.

I set Fibra Ottica e Guardrail sono un po' anonimi: il primo è caratterizzato da finiture metalliche lucide in nero e azzurro, invece il secondo alterna dettagli in metallo nero lavorato ad altri in oro. L'arma corpo a corpo del pass fa parte del set Guardrail e consiste in un martelletto nero e oro con un piccolo dettaglio in rosso. Decisamente più bizzarri sono invece gli oggetti della collezione Gioco Tattico, che ricorda i giocattoli per bambini grazie al viola e al verde molto accesi, ai quali si aggiungono sticker che ritraggono pinguini, orsacchiotti e altre figure stilizzate. Di tutt'altro livello è la collezione Kuronami, protagonista assoluta del negozio durante la fase di prova. Al centro di questo set troviamo il Kuronami No Yaiba, che è una skin per il coltello che consente di impugnare una coppia di speciali kunai collegati da una lunga catena.

All'interno del pacchetto troviamo anche le personalizzazioni per Marshal, Sheriff, Spectre e Vandal, le quali si rifanno allo stile orientale dell'arma corpo a corpo. Oltre a godere delle solite varianti in termini di colorazione, le bocche da fuoco di questo set dispongono anche di animazioni, effetti sonori e una speciale finisher che permette di scatenare una tempesta di pioggia e fulmini sull'ultimo avversario abbattuto. Ovviamente accaparrarsi il bundle con tutti gli effetti speciali richiede l'esborso di una cifra importante. Per chi se lo stesse chiedendo, nel negozio è disponibile anche un bundle di skin per l'Outlaw, sebbene al momento non vi siano mimetiche animate per il nuovo fucile di precisione. In conclusione, questo atto di Valorant porta con sé un discreto quantitativo di novità e siamo convinti che l'arrivo dell'Outlaw e del rework delle due mappe incontrerà il favore degli appassionati.