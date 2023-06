Valorant: Deathmatch a Squadre in arrivo con l'Atto dell'Episodio 7, ecco data e video

Dopo aver pubblicato il Report dell'Impatto Annuale per il 2022 di Riot Games, l'azienda californiana preannuncia l'ingresso del Deathmatch a Squadre con l'Atto inaugurale dell'Episodio 7 di Valorant: un video mostra tutti i dettagli e i contenuti in arrivo.

La nuova modalità 5 contro 5 vedrà i giocatori affrontare una squadra nemica nella cornice di tre ambientazioni personalizzate. Nel corso di ogni Deathmatch a Squadre, gli appassionati di Valorant potranno scegliere la dotazione per ogni fase all'inizio della partita e ogni volta che si trovano in base: esplorando la mappa sarà inoltre possibile ottenere sfere di guarigione, generatori di armi e sfere Ultima per sbloccare abilità speciali.

Ogni partita del nuovo Deathmatch a Squadre di Valorant si disputerà in quattro fasi a tempo, dei respawn di 1,5 secondi e la vittoria assegnata alla prima squadra che arriva a 100 uccisioni. Il sistema di progressi di Valorant, inoltre, subirà un cambiamento per consentire ai giocatori di avere nuovi modi per ricevere delle ricompense ingame.

L'update che accompagnerà il lancio del nuovo Deathmatch a Squadre introdurrà anche dei rinnovamenti al sistema delle missioni giornaliere, una valuta gratuita chiamata Crediti Kingdom, degli eventi Reclutamento Agente inediti e altro ancora. L'aggiornamento che darà inizio all'Atto 1 dell'Episodio 7 di Valorant sarà disponibile dal 27 giugno: date un'occhiata al video del nuovo Deathmatch a Squadre e fateci sapere con un commento che cosa ne pensate al riguardo.