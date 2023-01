Valorant si espande con la mappa Lotus: le meraviglie dell'India di Terra Omega in video

I leak sull'imminente arrivo della nuova mappa di Valorant si concretizzano con l'annuncio di Lotus, la nona ambientazione dell'hero shooter di Riot Games che farà da sfondo alle tante novità dell'Episodio 6.

Ambientata nei Ghati occidentali dell'India di Terra Omega, Lotus è una mappa che trae ispirazione dall'architettura tradizionale indiana, con pozzi a gradini e strutture monumentali in stile dravidico.

Il game designer Joe Lansford di Riot descrive Lotus come una mappa a tre punti (similarmente a quanto proposto da Riot con Haven): gli utenti sono chiamati a sperimentare nuove meccaniche ambientali come porte rotanti, muri distruttibili e una spiccata enfasi sull'esplorazione.

La città perduta di Lotus non sarà la sola novità dell'Episodio 6 Atto 1 di Valorant: la prossima fase ingame dello sparatutto multiplayer a vocazione cooperativa porterà in dote un Pass Battaglia inedito e, con esso, una nuova linea di modelli ARAXYS. Il Pass Battaglia farà proprie le atmosfere festive che si respirano in tutto il mondo con le celebrazioni per il nuovo, San Valentino e il Capodanno lunare.

Completando gli obiettivi del Pass Battaglia dell'Episodio 6 sarà possibile sbloccare numerosi oggetti come il modello 9 VITE per la Classic, con cui poter formare un'intera squadra di Agenti con l'aspetto da gatto. Nella progressione degli obiettivi del nuovo Pass troviamo anche l'accessorio per armi Augurio Piegato e lo spray Dardo Galante. L'Episodio 6 Atto 1 di Valorant partirà il 10 gennaio.