VALORANT: un esplosivo cosplay di Killjoy, la guardiana geniale

Da non molto è stato pubblicato l'aggiornamento 6.0 per VALORANT, un update che ha richiamato il pubblico sui server dello sparatutto multiplayer 5 contro 5. Con l'utenza che si sta dedicando nuovamente al titolo Riot Games non potevano mancare anche numerosi cosplay ed esibizioni durante le manifestazioni più illustri.

Lotus è la nuova mappa di VALORANT che sta intrattenendo i giocatori. Mentre gli scontri proseguono sul campo di battaglia, la community di cosplayer ha avuto la possibilità di interpretare i propri Agenti preferiti nel corso del PGA Genesis Cosplay Show 2022.

L'evento polacco dedicato a computer, console e intrattenimento multimediale è uno dei più importanti d'Europa e ha ospitato numerosi artisti, tra cui anche la cosplayer Anzuzu Pysiula. Nello scatto da lei condiviso su Instagram la vediamo vestire i panni di Killjoy.

In questo cosplay di Killjoy da VALORANT vediamo la geniale teutonica dominare il campo di battaglia del PGA maneggiando una granata esplosiva di sua invenzione. Con jeans neri strappati, una giacchetta gialla al di sopra di una t-shirt bianca e un berretto nero, l'occhialuta inventrice intende sbarazzarsi delle cosplayer avversarie con l'arsenale da battaglia da lei creato. Nella competizione ufficiale VALORANT Challengers Italy riuscirà a trovare spazio l'Agente con il ruolo di Guardiana?