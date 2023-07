Valorant eSport: aprono le iscrizioni al Red Bull Campus Clutch 2023

Il torneo universitario di Valorant, Red Bull Campus Clutch, ripare anche in questa calda estate del 2023 per dare agli studenti universitari di tutto il mondo l'opportunità di mettersi alla prova nelle arene competitive del celebre MOBA di Riot Games.

Il Red Bull Campus Clutch riapre quindi le iscrizioni per stilare la griglia delle qualificazioni online, una fase che permetterà a tutti i partecipanti di competere da casa o dal proprio campus sullo sfondo delle ambientazioni del popolare sparatutto multiplayer di Riot Games.

La finale nazionale si terrà durante la kermesse di Lucca Comics $ Games 2023, e i vincitori del torneo avranno modo di staccare un biglietto per volare a Instanbul verso la prestigiosa finale mondiale.

Per il terzo anno consecutivo, Red Bull chiama perciò a raccolta gli studenti appassionati di videogiochi per permettere loro di cimentarsi nelle sfide del torneo eSport universitario di Valorant più importante su scala globale. Con l'apertura ufficiale delle registrazioni al Red Bull Campus Clutch, inizia il percorso che condurrà tutti gli studenti appassionati di Valorant verso la finale di Instanbul che si terrà dal 19 al 24 novembre. Nell'edizione precedente tenutasi a San Paolo in Brasile, il torneo eSport universitario di Red Bull ha visto la partecipazione di ben 5.000 team e 50.000 studenti provenienti da 50 Paesi differenti, con il coinvolgimento diretto di 300 università nel mondo e oltre 400 eventi locali.

Per quanto riguarda l'Italia, le qualificazioni del Red Bull Campus Clutch si svolgeranno online il 27 settembre e l'11 ottobre. Le squadre che passeranno le qualificazioni potranno accedere alle fasi regionali di Group Stage, nel corso delle quali dovranno fronteggiarsi con altri team universitari nazionali fino ad arrivare alle fasi finali, che verranno giocate dal vivo durante la prossima edizione di Lucca Comics & Games 2023. Qualora foste interessati, qui trovate tutte le informazioni per iscrivervi al Red Bull Campus Clutch 2023.