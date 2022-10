VALORANT si evolve: c'è l'Agente Harbor con l'Episodio 5 dell'Atto 3

Incuranti delle voci di corridoio legate al possibile arrivo di Valorant su mobile, i ragazzi di Riot Games si preparano a lanciare la nuova fase ingame del loro celebre hero shooter: andiamo allora alla scoperta dell'Agente Harbor e dei contenuti in arrivo con Episodio 5 Atto 3.

Proveniente dalle coste dell'India, Harbor sarà il ventesimo Agente giocabile di Valorant, un personaggio in grado di competere ad armi pari con Viper nelle mappe più adatte al suo stile di gioco.

Impersonando Harbor, gli utenti possono travolgere il campo di battaglia brandendo un'antica tecnologia in grado di dominare l'acqua: servendosi di questo potere, i giocatori hanno così l'opportunità di scatenare onde travolgenti per proteggere gli alleati e colpire i nemici.

Il ventaglio delle abilità di harbor comprende il muro d'acqua da scanetare con Alta Marea, le sfere d'acqua protettive di Baia, le ondate di Cascata per rallentare gli avversar e la Resa dei Conti, un potere avanzato che consente ad Harbor di evocare un geyser che scaturisce dal terreno e servirsene per bersagliare i nemici con attacchi che stordiscono e danneggiano le difese.

Il nuovo Atto di Valorant s'accompagnerà al lancio di un Pass Battaglia inedito, con doppia progressione gratuita e a pagamento per sbloccare nuovi aspetti, gun buddies, carte e altro ancora:

Percorso Gratuito

Spray Istruzioni semplici

Carta Reperto: Maschera

Carta Canale astrale

Accessorio Non mi spacco

Accessorio Luce di Corbin

Ghost Odissea stellare (con varianti)

Titolo ¡VAMOS!

Percorso a Pagamento (1.000 VP)

Vandal Odissea stellare (con varianti)

Operator Spina iridea

Odin Pietra runica

Spray Breach approva

Carta Grandi progetti

Accessorio Canto della conchiglia

Lama Spina iridea

Il lancio di Episodio 5 Atto 3 di Valorant è previsto per il 18 ottobre, contestualmente all'arrivo dell'Agente Harbor. In cima alla notizia trovate il video che illustra le capacità dell'Agente Harbor. Nel caso ve lo foste perso, sulle pagine di Everyeye.it potete leggere il nostro approfondimento sui migliori Agenti di Valorant per ogni mappa.