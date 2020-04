Valorant: la 'febbre da Closed Beta' supera quota 1,5 milioni di visualizzazioni su Twitch

Nella speranza di ricevere delle chiavi per accedere alla fase di Closed Beta di Valorant, moltissimi appassionati di sparatutto multiplayer stanno assistendo su Twitch alle dirette sul nuovo titolo di Riot Games, contribuendo a generare numeri da record sulla piattaforma di streaming di Amazon.

Il lancio della Closed Beta di Valorant ha infatti attratto più di 1,5 milioni di spettatori su Twitch ai canali che trasmettono delle sessioni di gameplay del nuovo fenomeno firmato dagli autori di League of Legends e, più di recente, Legends of Runeterra.

L'hero shooter di Riot è infatti entrato in Closed Beta nella giornata di oggi, martedì 7 aprile: l'elevatissima richiesta ricevuta dai fan ha spinto gli sviluppatori americani a bloccare anticipatamente la distribuzione dei codici per affidarsi ai Twitch Drops, da qui l'aumento esponenziale delle visualizzazioni sulla piattaforma in streaming.

Se siete interessati a questo titolo e volete provarlo in anteprima, vi ricordiamo che sul nostro canale Twitch giocheremo in diretta a Valorand insieme a Giorno Gaming, con Drop attivi a partire dalle ore 21:00 per ottenere delle chiavi di accesso a questa importante fase di beta testing a numero chiuso. Appuntamento alle 21:00 di questa sera sul canale Twitch di Everyeye.it, quindi, se siete incuriositi dal nuovo sparatutto online di Riot Games.