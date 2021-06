Valorant festeggia il primo compleanno con 14 milioni di giocatori

In occasione del compleanno di Valorant, Riot Games ha annunciato che lo sparatutto free to play ha raggiunto quota 14 milioni di giocatori al mese, ritagliandosi quindi un notevole spazio nel panorama dei giochi competitivi su PC.

"In questo primo anno, uno dei nostri obiettivi principali è stato quello di guadagnare la fiducia e il rispetto della community globale degli sparatutto in prima persona, e di dimostrare che Valorant manterrà sempre le caratteristiche che lo rendono un valido sparatutto tattico competitivo" ha dichiarato Anna Donlon, produttrice esecutiva di Riot Games. "Vedere che la nostra community di giocatori continua a crescere, a riconoscere e ad apprezzare quello che stiamo cercando di creare con Valorant ci riempie di gioia, e siamo lieti di poter offrire presto la stessa esperienza competitiva di Valorant a un numero ancora maggiore di giocatori in tutto il mondo."



In occasione del primo anniversario Riot organizzerà un mese di festeggiamenti dedicati a fan e giocatori regalando ai membri della community iniziative e ricompense. Nel corso del mese di giugno, per celebrare questa ricorrenza i giocatori otterranno regali digitali commemorativi tra cui una carta giocatore riscattabile e un pass evento gratuito.

Le novità però non finiscono qui perchè Riot Games ha annunciato anche l'arrivo di Valorant su smartphone e tablet, maggiori novità in merito verranno diffuse più avanti.