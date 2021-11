VALORANT: la finalissima dell'Agents Series al Milan Games Week & Cartoomics 2021!

Sabato mattina, 13 Novembre, dalle 9:30 sul palco del Community Stage al Milan Games Week & Cartoomics 2021 (vi ricordiamo tutti gli appuntamenti della fiera meneghina) si giocherà la finalissima della prima stagione del campionato semi-pro di VALORANT: l’Agents Series.

L’Agents Series, come vi abbiamo già raccontato parlando dell’esport di VALORANT e dell’ecosistema messo in piedi da Riot Games e ProGaming Italia, è una delle due competizioni in cui si suddivide il percorso competitivo in Italia.

Alla base troviamo il Circuito Tormenta (si è recentemente giocata una tappa del Circuito Tormenta valida per il 2022, al Lucca Comics & Games), ovvero l’entry level amatoriale da cui i giocatori possono partire per scalare la piramide competitiva di VALORANT.

L’Agents Series, dunque, è il secondo step: una competizione semi-pro riservata a soli otto team. GG Esports, Elevate^, Axolotl (ex Swag Silicone), Lucky Boys (ora Cyberground Gaming), Purple Team, Macko Esports, FDP e HMBLE sono state le otto squadre che per oltre un mese, disputando la parte finale del Circuito Tormenta (la cosiddetta Spike League), si sono contese la possibilità di essere le migliori org in Italia.

In finale, però, potevano esserci solo due formazioni: gli Elevate^ di coach highh (formati da Felox210, bipolarkid, grigua, mass3R, ASR Z3RO) e i Cyberground Gaming (guidati da coach simoz, con caydeN, giuden51, Morphiw0w, N A I S, xazyyy).

Gli Elevate^ e i Cyberground Gaming si affronteranno sabato mattina in una Bo5 che si preannuncia spettacolare e davvero tiratissima. La live dell’evento verrà trasmessa sul canale Twitch di Agents Range Italia e inizierà alle 9:30, come vi anticipavamo in apertura, non perdetevela!