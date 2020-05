VALORANT: i Fnatic organizzano un torneo Open, al via domani

Riot Games ha lanciato VALORANT in beta chiusa appena un mese fa e l'impatto è stato devastante, tanto per l'hype generato, quanto per l'influenza che lo stesso tactical shooter ha avuto sulla scena competitiva.

Il titolo continua a macinare numeri importanti, merito anche del miraggio dei “drop” su Twitch che in tanti continuano ancora a inseguire.

Le velleità competitive di VALORANT, comunque, non sono certo un segreto: è stata Riot stessa ad annunciare i primi dettagli sui piani esport per il titolo.

È stata soprattutto la reazione di molti pro player a sorprendere. In molti hanno deciso di buttarsi a capofitto in una nuova avventura, persino uno dei player più talentuosi e famosi della Overwatch League.

Ovviamente anche le organizzazioni più famose del mondo si stanno preparando per farsi trovare pronte. Tra queste, spiccano i Fnatic che hanno annunciato l'entrata in VALORANT in concomitanza di un evento: i "Fnatic Proving Grounds: VALORANT Open", torneo con 32 squadre di cui la metà invitate. Le altre, invece, possono registrarsi all'evento alla pagina challengermode.

Il torneo sarà trasmesso in streaming sul canale Twitch dei Fnatic, domani a partire dalle 13.30 orario nostrano.