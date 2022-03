VALORANT: Gambit Esport permette ai giocatori russi di competere con bandiera neutrale

La stretta applicata ai team esport russi da parte di ESL ha lanciato un segnale importante alle realtà del settore: ogni legame con il Cremlino non sarà ben accetto alla luce degli eventi recenti. Gambit Esports è solo una delle organizzazioni colpite, ma che ha ben pensato di permettere ai giocatori di competere sotto bandiera neutrale.

Trattandosi di una organizzazione russa, i gestori hanno ben pensato di consentire ai giocatori di partecipare al VALORANT Champions Tour EMEA con un nome neutrale, ovvero “M3C”. Dopo diverse settimane di assenza dalla competizione europea, tra posticipi ordinati da Riot Games a causa del conflitto in Ucraina e la natura stessa di Gambit Esports, finalmente il team potrà tornare a competere anche se con un’identità differente.

Come spiegato da Gambit sui social, “Questo continua ad essere un momento molto difficile per tutti, anche per tutti noi con famiglia e amici che vivono in Ucraina. Auspichiamo sinceramente che i tornei continuino e che i giocatori si concentrino sulla competizione e sulla sportività. Abbiamo quindi deciso di autorizzare i nostri giocatori, Redgar, Chronicle, d3ffo, Sheydos e nAts, a prendere parte alla prossima competizione VCT come una squadra indipendente”.

La stessa decisione è stata adottata per la squadra di CS:GO, la quale tre giorni fa ha ufficialmente preso parte alla ESL Pro League Season 15 senza il nome Gambit, tanto che ora vengono semplicemente etichettati come “Players” nel girone C.

Nel frattempo, ricordiamo che il Circuito Tormenta sta per tornare in Italia.