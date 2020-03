Valorant: i giocatori coreani contro l'FPS di Riot Games

La presentazione ufficiale di Valorant, con tanto di gameplay e caratteristiche, ha smosso gli animi di moltissimi giocatori FPS in tutto il globo nei giorni scorsi.

In tantissimi si sono complimentati con Riot Games chiedendo peraltro a gran voce chiavi per la beta (che ovviamente non si sa ancora se questa sarà prevista).

Pare, però, che i giocatori coreani siano un po' meno entusiasti del nuovo tactical shooter del colosso americano. Su Twitter, ad esempio, l'ex membro dello staff (traduttore per i giocatori coreani) dei Los Angeles Valiant e dei Florida Mayhem, Andrew "Korean Mulan" Kim, ha spiegato che proprio ai giocatori coreani Valorant fa schifo (giusto per utilizzare una terminologia accettabile).

Interpellato da MonteCristo sul perché Mulan ha sottolineato quanto i giocatori non siano rimasti impressionati dal comparto grafico. MonteCristo, allora, ha ribattuto dicendo che i coreani però non sembrano aver mai avuto nulla da ridire riguardo a "Sudden Attack", un FPS free to play sviluppato proprio in Corea che sembra avere molte assonanze con il genere preso a riferimento da Valorant.

Mulan crede comunque che le critiche siano piovute “perché è Riot” e perché Valorant è ben diverso da Sudden Attack in termini di aspettative, visto che verrà rilasciato in tutto il mondo.

In molti, comunque, hanno espresso altre critiche nei confronti della nuova IP. C'è chi dice che è arrivata troppo tardi, che non potrà scalzare gli FPS (e anche i battle royale, anche se non si capisce il motivo), che avrà vita breve e così via.

Insomma, nonostante il titolo non sia ancora uscito – e tra l'altro sia stata rivelata solo una minima parte delle sue caratteristiche (come l'economia tra i round, la costruzione delle mappe, le modalità di gioco, gli eroi...) - il popolo del Web si è già scatenato con giudizi tranchant.

Aspettare l'uscita e magari provarlo – visto che sarà free to play – sembra non vada più di moda.