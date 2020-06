Valorant, guida: come attivare il contatore degli FPS

Avete iniziato da poco a giocare a Valorant, il nuovo sparatutto tattico di Riot Games, e volete tenere sott'occhio i fotogrammi al secondo? Nessun problema, poiché grazie agli strumenti presenti nel gioco è un gioco da ragazzi attivare il contatore tra gli elementi dell'interfaccia utente.

Se volete che gli FPS sia ben in vista nell'HUD non dovete far altro che accedere al menu delle impostazioni tramite il menu a tendina che si apre cliccando con il tasto sinistro del mouse sull'icona quadrata del gioco in alto a sinistra della schermata principale. A questo punto selezionate la voce Impostazioni, poi la scheda Video e infine Statistiche: vi ritroverete così di fronte ad un elenco di voci la cui attivazione permette di vedere a schermo alcune informazioni riguardanti le prestazioni del vostro PC, i tempi di risposta dei server e tanto altro. Se il vostro obiettivo è solo quello di visualizzare il contatore dei frame al secondo, allora dovete abilitare la voce "FPS client" e impostarla su Solo testo, Solo grafico o Entrambi. In base alla vostra decisione vedrete solo il numero degli FPS, un piccolo grafico o tutti e due contemporaneamente.

Vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare una guida su come sbloccare gratis Reyna e gli altri Agenti di Valorant.