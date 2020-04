Valorant: l'hero shooter di Riot Games protagonista della nostra Video anteprima

Dopo aver interessato più di un milione e mezzo di utenti su Twitch, la febbre da Valorant non può che spingerci ad accendere dei nuovi riflettori mediatici sul prossimo sparatutto tattico di Riot Games che si trova attualmente in Closed Beta su PC.

L'ultimo progetto della rinomata software house californiana che ha dato origine al fenomeno internazionale di League of Legends, in effetti, merita di essere studiato con attenzione, soprattutto in funzione della promessa che ne sta accompagnando l'attuale fase di beta testing a porte chiuse.

Con Valorant, l'intenzione dichiarata di Riot è infatti quella di sfidare i mostri sacri del genere attraverso delle innovazioni più o meno evidenti, nel segno di una vocazione squisitamente tattica che si percepisce sfogliando le singole abilità messe a disposizione di ciascun personaggio digitale. Naturalmente, non sappiamo quali forme potrà mai assumere in futuro questo titolo, ma di certo varrà la pena seguirne il percorso nella speranza che le scelte attuate dagli autori americani contribuiscano a infondere un pizzico di originalità e freschezza al genere.

Se volete approfondire la conoscenza dell'ultima fatica digitale degli autori di League of Legends e del più recente Legends of Runeterra, vi lasciamo alla prova della demo di Valorant e alle considerazioni di Giovanni Calgaro su grafica, contenuti, gameplay e potenzialità del titolo che ambisce a spodestare Overwatch dal trono degli hero shooter multiplayer.