Valorant: un'immagine svela tutti i rank della modalità competitiva

Nonostante la Closed Beta di Valorant non includa al momento una modalità classificata, c'è chi è riuscito a mettere le mani su un'immagine che placa la curiosità di molti giocatori dall'animo competitivo.

Lo scatto in questione mostra infatti ogni singola icona dei gradi che si possono raggiungere accumulando punti nella futura modalità competitiva, che includerà sette diversi rank:

Mercenario

Soldato

Veterano

Eroe

Leggenda

Mitico

Immortale

Per ciascuno di questi gradi esistono tre diversi sottolivelli, ognuno con la propria icona. Purtroppo al momento non si conoscono i dettagli precisi su come raggiungere i vari livelli competitivi, ma siamo sicuri che per aggiudicarsi il titolo di Immortale bisognerà faticare non poco, poiché la concorrenza sarà agguerritissima.

In attesa di scoprire maggiori informazioni sulla modalità competitiva dello sparatutto tattico di Riot Games, vi ricordiamo che proprio ieri l'executive producer ha rassicurato i fan del gioco sul fatto che Valorant arriverà nel corso dell'estate malgrado il Coronavirus, il quale ha costretto l'intero team allo Smart Working.

Sapevate che oggi Valorant ha raggiunto un'incredibile numero di spettatori su Twitch grazie al particolare metodo di distribuzione degli accessi alla beta?