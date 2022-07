Valorant inarrestabile: visualizzazioni su Twitch in salita, calano LOL e CS:GO

Dopo l'arrivo di nuove modalità di gioco su Valorant, pare che il fenomeno di Riot Games non accenni ad arrestare la propria crescita in termini di popolarità. Stando ai dati di Twitch pare che Valorant sia l'unico gioco ad avere guadagnato visualizzazioni sulla piattaforma nel mese di giugno.

L'FPS di Riot Games, infatti, è stato l'unico a non subire il fisiologico declino nel numero di visualizzazioni su Twitch portato dall'estate, che sembra invece aver colpito piuttosto duramente prodotti come League of Legends, GTA e Call of Duty. In effetti, pare che Valorant sia stato uno dei pochissimi giochi presenti tra i "big" di Twitch a far segnare un aumento di visualizzazioni tra marzo e giugno 2022.

Il merito dell'ottima performance dell'FPS competitivo di Riot va sicuramente alla rinascita della sua scena competitiva delle ultime settimane, soprattutto dopo l'annuncio della nuova mappa Pearl di Valorant, che ha spinto molti giocatori ad avvicinarsi al free-to-play degli autori di League of Legends.

Stando ai dati di SullyGnome, comunque, le visualizzazioni di Valorant su Twitch sono state pari a ben 113 milioni di ore complessive a giugno. Le ore di streaming del gioco, invece, sono state 3,7 milioni, con una media di 157.000 visualizzazioni per streamer e un picco massimo di 984.000 views contemporanee. Ad ogni modo, Valorant resta in quarta posizione tra i giochi più guardati su Twitch, superando Counter-Strike: Global Offensive ma rimanendo comunque dietro produzioni come GTA V, League of Legends e la sezione "Just Chatting" della piattaforma viola.

Tuttavia, nonostante i numeri enormi, pare che non ci sia nulla da festeggiare per LoL e CS:GO, dal momento che i due videogiochi, pur rimanendo tra i più trasmessi su Twitch, hanno vissuto un calo di views su base mensile rispettivamente del 25,6% e del 39,9%. Anche Apex Legends, un altro gioco amatissimo su Twitch, è crollato del 38,2% in termini di visualizzazioni nell'ultimo mese.