Valorant: nuovi indizi suggeriscono l'arrivo su console dell'FPS gratis

A distanza di qualche giorno dall'avvistamento di riferimenti alla versione console di Valorant all'interno del codice di gioco, immediatamente condivisi sui social da parte dei sempre attivi dataminer, ecco che arrivano ulteriori indizi sull'arrivo dello shooter tattico su PlayStation e Xbox.

Questa volta la notizia non arriva dai dataminer ma dalla stessa Riot Games, i cui ultimi annunci di lavoro contengono chiari indizi legati al mondo delle console. L'annuncio al quale ci stiamo riferendo è quello attraverso il quale la popolare software house è alla ricerca di un Senior Game Designer per console che abbia una certa passione per la componente competitiva dei giochi. Purtroppo non vi sono espliciti rimandi all'universo degli sparatutto in prima persona o a Valorant, ma sappiamo con certezza che Riot Games è intenzionata a portare il suo shooter gratuito anche su console ed è probabile che negli ultimi tempi qualcosa si stia muovendo. In ogni caso non è facile immaginare quanto tempo bisognerà attendere prima che il titolo approdi su piattaforme diverse dal PC, poiché potrebbe essere necessario modificare alcuni aspetti del titolo al fine di renderlo perfettamente godibile con un controller.

In attesa di scoprire su quali console arriverà il gioco, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare un lungo speciale dedicato a Neon, uno degli eroi di Valorant.