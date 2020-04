VALORANT infrange - quasi - ogni record su Twitch: tocca quota 1.7 milioni

VALORANT ha debuttato con il botto, è il caso di dirlo. A poche ore dall'inizio della closed beta, il nuovo titolo di Riot Games si è piazzato al secondo posto nella classifica dei record di spettatori di Twitch, superando quota 1.7 milioni, scalzando così anche Fortnite che è sceso di un gradino.

Nella serata del 7 aprile, VALORANT ha registrato un picco di 1.726.074 spettatori simultanei e ha seriamente insidiato il primato dell'altro titolo Riot: League of Legends, che detiene il primato con 1.743.521 spettatori.

Non solo: VALORANT si è posizionato al terzo posto per numero di ore guardate, con la ragguardevole cifra di 30.217.163 nell'arco di mezza giornata. Just chatting, giusto per darvi un paragone, ne conta 31.376.049, spalmate perrò nell'arco di sette giorni.

I motivi possono essere diversi: hype, molte persone bloccate a casa a causa dell'emergenza sanitaria legata al COVID19. Molti sono alla disperata ricerca di un accesso alla closed beta.

Come sappiamo, attualmente l'unico modo per ottenere l'accesso alla closed beta di VALORANT è tramite Twitch. I giocatori non devono far altro che collegare i loro account Twitch e Riot Games e quindi guardare gli streaming di VALORANT con i drop attivi, come il nostro.

Prestate attenzione agli streamer che riportano la dicitura “drop” nel titolo del loro stream in molti infatti stanno cercando guadagno facile cavalcando l'onda dell'hype e promettendo drop che, ovviamente, non possono dare.