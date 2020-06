VALORANT: inizia ora il G2 Esports Invitational, quello che dovete sapere

Riot Games, come sappiamo, ha presentato ufficialmente gli eventi competitivi di VALORANT che dovrebbero gettare le basi per la nascente scena esport del nuovo tactical shooter.

Per rendere possibili questi eventi inaugurali, Riot ha siglato partnership con diverse organizzazioni professionistiche per l'organizzazione e la sponsorizzazione dei tornei.

Tra pochissimo inizierà il primo torneo della serie Ignition.

Il G2 Esports VALORANT Invitational sarà il primo torneo ufficiale della Serie e sarà spalmato su tre giorni, in cui otto squadre europee si batteranno per portarsi a casa una parte del prize pool da circa 16.000 Dollari.

Le squadre saranno divise in due gruppi da quattro e si sfideranno in una fase a gironi con partite best of 3. Il gruppo A giocherà il primo giorno, mentre il gruppo B andrà in scena il secondo giorno.

L'evento inizia tra poco, alle 15:00.

L'Invitational andrà in onda sul canale ufficiale di VALORANT, oppure sul canale Twitch dei G2 Esports e su quello di tutti i giocatori partecipanti.