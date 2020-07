Valorant Invitational: il torneo dei FaZe Clan pronto al debutto col montepremi più ricco

I FaZe hanno ufficializzato la loro personale edizione del VALORANT Invitational, che sarà ovviamente parte delle Ignition Series promosse da Riot Games.

L'evento dei FaZe non solo sarà la tappa con il montepremi più ricco, ma sarà anche l'occasione perfetta per marcare il debutto del roster competitivo targato FaZe. I FaZe, nel corso delle scorse settimane hanno portato avanti una campagna acquisti di tutto rispetto, pescando talenti da Overwatch (Corey "corey" Nigra e Zachary "zachaREEE" Lombardo) e l'ex giocatore di CS: GO, Jimmy "Marved" Nguyen.

Il VALORANT Invitational dei FaZe riunirà il meglio che il Nord America ha da offrire: sedici squadre si sfideranno, come abbiamo appena detto, per i 50.000 Dollari in palio. L'Invitational si comporrà di due eventi: un qualifier e un evento principale. L'evento di qualificazione si svolgerà tra l'1 e il 2 agosto, in cui le squadre si affronteranno per i primi quattro posti per procedere alla fase finale.

A queste quattro squadre si uniranno 12 squadre invitate per darsi battaglia nell'evento principale, che si svolgerà tra il 6 e il 9 agosto. L'Open Qualifier offrirà alle squadre non professioniste l'opportunità di mettere in mostra i migliori talenti degli Stati Uniti. L'Invitational sarà trasmesso sia sul canale Twitch di Valorant che sul canale Twitch dei FaZe.

Matt Archambault, Responsabile delle partnership nordamericane per la parte esport di Riot Games, ha espresso la sua soddisfazione nel lavorare con i FaZe. "FaZe è un nome immediatamente riconoscibile per l'esport e siamo entusiasti di supportare il loro evento di debutto ... Con il montepremi più grande fino ad oggi nella Serie Ignition e le formazioni invitate, siamo fiduciosi che il FaZe Clan Valorant Invitational non solo sarà all'altezza dell'hype, ma sarà un altro enorme passo avanti per la scena competitiva in Nord America."