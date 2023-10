Valorant: da ISO alle skin del Re Scimmia, le novità dell'Episodio 7 dell'Atto III

Sembra proprio che il recente debutto di Counter-Strike 2, non proprio entusiasmante al netto del numero di utenti che ha attirato su Steam, non abbia minimamente intaccato la popolarità di Valorant.

Forte di una community di appassionati particolarmente folta, lo sparatutto tattico di Riot Games prosegue nella sua costante espansione che lo vede accogliere tanti nuovi contenuti in concomitanza con il lancio dell'Episodio 7 dell'Atto III. Grazie alla possibilità offertaci da Riot Games, abbiamo potuto dare uno sguardo ravvicinato a tutte le novità dell'aggiornamento in uscita il prossimo 31 ottobre 2023. Andiamo alla scoperta di ISO e degli altri contenuti dell'imminente update.

ISO joins the battle

La più importante novità dell'Episodio 7 dell'Atto 3 di Valorant è indubbiamente ISO, nuovo Agente il cui ruolo è quello di Duelist, proprio come Pheonix, Jett, Reyna, Raze, Yoru e Neon. Per chi non lo sapesse, si tratta di una classe di Agenti pensata per uno stile di gioco più aggressivo: il Duelist è l'elemento della squadra che agisce in prima linea e si espone più di tutti al fuoco nemico quando bisogna fare l'ingresso in un'area. Questa è anche l'unica e sola classe la cui Signature Ability non si ricarica nel tempo, ma richiede ben due eliminazioni. Nemmeno a dirlo, l'estetica della new entry del roster dell'FPS tattico è curata nei minimi dettagli, come del resto lo è quella di ogni singolo personaggio ideato da Riot Games. Arrogante e dal vestiario stiloso, questa sorta di e-boy di origini cinesi è un letale assassino temuto da tutti e noto con lo pseudonimo di Dead Lilac per via del colore predominante dei suoi abiti e degli effetti legati alle sue skill. Come si è visto nel trailer dedicato alla sua storia, può mettere al tappeto un'intera squadra di soldati nemici con un solo caricatore e con l'ausilio delle sue incredibili abilità ‘virtuali'.

La sua ‘Q' è Undercut, attraverso la quale ISO lancia una sorta di grosso proiettile viola che, una volta sparato, continua a muoversi in avanti e attraversa qualsiasi [smartgallery_52344]oggetto solido, incluse le pareti. A differenza di quanto si potrebbe pensare, però, non infligge alcun tipo di danno e non ha utilità in termini di rilevazione dei bersagli: tutto ciò che fa è applicare lo status Vulnerabile a qualsiasi giocatore tocchi, così che subisca il doppio dei danni di qualsiasi tipo. La pressione di 'C' attiva Contingency, un'abilità perfetta per chi sa già che dall'altra parte di una stanza c'è un nemico pronto a premere il grilletto. Dopo aver premuto il tasto, ISO si prepara a creare una barriera energetica: basta posizionarsi nel punto giusto e fare click col mouse per creare una protezione che si sviluppa più in verticale che in orizzontale e che si muove automaticamente in avanti. Si tratta di una barriera indistruttibile dai proiettili e che impedisce da entrambi i lati la visione, quindi non garantisce alcun vantaggio su chi è dall'altra parte. Pur essendo questa una delle abilità più interessanti del kit di ISO, sappiate che non vi abbiamo ancora parlato di quella che è forse un game changer per i giocatori più abili.

Ci stiamo riferendo a Double Tap, la Signature Ability di ISO che si attiva con il tasto ‘E'. Dopo aver attivato la skill, l'Agente entra in una sorta di status alterato evidenziato da un timer nella parte bassa dello schermo: durante questo periodo, qualsiasi nemico eliminato direttamente da ISO o tramite assist genera una sfera viola. Ed è qui che arriva il bello, perché il nuovo personaggio può sparare l'oggetto orbitante per ottenere uno scudo molto potente. Non stiamo parlando di uno scudo che protegge da uno specifico quantitativo di danno, ma assorbe un colpo. Che si tratti di un colpo di Operator alla testa o di una più semplice pistolettata, quel danno verrà totalmente annullato, infrangendo lo scudo. È facile capire che questa tecnica corrisponda ad uno dei pezzi forti del kit di ISO, poiché nelle mani giuste gli garantisce quel vantaggio sufficiente a ribaltare le sorti di un combattimento.

Uno dei motivi per cui ISO sta tanto attirando l'interesse degli appassionati di Valorant è il fatto che si tratti di un duellante nel vero senso della parola. La Ultimate del nostro assassino in lilla prende il nome di Kill Contract ed è davvero unica nel suo genere. Alla pressione di 'X', ISO equipaggia un'arena interdimensionale portatile che può essere attivata con il tasto per fare fuoco: a questo punto, il nostro Duelist e il bersaglio vengono catapultati in una speciale arena in cui sfidarsi all'ultimo sangue. Ad essere pignoli, non si tratta di uno scontro alla pari per via della conformazione dell'arena, che presenta tre scudi come quelli di Contingency: due sul lato di ISO e uno sul lato del nemico. Queste barriere restano attive solo per qualche secondo, per poi svanire nel nulla e lasciare gli sfidanti scoperti. In sostanza il giocatore che viene travolto da questa Ultimate non sa dietro quale dei due scudi viola spunterà il nemico, invece chi attiva l'abilità può prevedere il posizionamento dell'avversario. Per quanto discutibile, è comunque giusto fornire un qualche tipo di beneficio a ISO, altrimenti avrebbe poco senso come Ultimate.

Il nuovo Battle Pass

Come per ogni nuovo aggiornamento di Valorant, c'è grande curiosità da parte dei giocatori nei confronti del Battle Pass dell'Episodio 7 dell'Atto 3. A tal proposito, siamo sicuri che gli appassionati dello sparatutto tattico adoreranno le ricompense gratuite e premium dell'immancabile percorso stagionale. Se l'ultimo pass non ha soddisfatto le vostre esigenze, sappiate infatti che quello in uscita col prossimo update contiene alcune chicche davvero interessanti. La lunga serie di ricompense include skin provenienti da tre diversi set, due dei quali ci hanno convinto il giusto. Libretto è una collezione ispirata allo Schiaccianoci inserita per via del fatto che l'Episodio 7 ci accompagnerà fino all'inizio del prossimo anno e sarà perfetta da utilizzare nel periodo natalizio: si tratta di un set le cui skin propongono armi in cui l'oro è predominante, ma in cui non mancano dettagli in rosso, nero, bianco e verde. Pur essendo prive di colorazioni alternative ed effetti speciali, anche le mimetiche Silhouette sono molto belle. Si tratta di skin che non modificano in alcun modo il modello dell'arma, ma applicano solo una decalcomania fatta da contorni bordeaux, accompagnati da disegni su sfondo chiaro che ritraggono animali in stile orientale.

Se già così vi ritenete soddisfatti, sappiate che non abbiamo ancora parlato del pezzo forte, quello per cui siamo sicuri che molti sborseranno la cifra necessaria all'acquisto del pass. Ci stiamo riferendo alle cinque skin del set Sandswept, che è invece caratterizzato da uno stile arabeggiante. Queste armi non solo vantano tre stili aggiuntivi da sbloccare tramite l'esborso dei Radiant Point (Ivory, Indigo e Scarlet), ma hanno anche un effetto speciale legato all'energia viola che fa parte di ciascun elemento, incluso il coltello. Per chi se lo stesse chiedendo, appartiene proprio a questo set la skin gratis che si può sbloccare completando il pass: in questo caso, gli utenti possono aggiungere alla loro collezione una splendida Sheriff, il revolver di Valorant.

È arrivato il Re Scimmia

A chiudere la tornata di novità in arrivo con Valorant Atto 3 Episodio 7 è Eroe Valoroso, un set cosmetico 'premium', ossia di quelli che vanno rigorosamente acquistati nello shop a suon di carta di credito. Anche in questo caso si va in territorio orientale, visto che ogni singolo elemento della collezione si rifà alla leggenda di Sun Wukong, il Re Scimmia. A far parte del set sono Operator (fucile da cecchino), Ghost (pistola silenziata), Vandal (fucile d'assalto) ed Ares (mitragliatrice leggera), tutte caratterizzate da un modello ben diverso da quello originale la cui colorazione è principalmente nera con rifiniture in oro e dettagli in rosso. A fare da ciliegina sulla torta è il Bastone Ruyi, l'arma da mischia che si ottiene a 4.350 VP o in maniera gratuita acquistando il pacchetto comprensivo di tutte le armi al prezzo di 7.100 Crediti. Avete capito bene, Riot Games ha aggiunto un nuovo strumento di morte con cui far fuori gli Agenti ostili più distratti, poiché il bastone allungabile del Monkey King può essere usato al posto del coltello per esibirsi in agili attacchi letali tanto quanto le pugnalate.

È chiaro che armi così costose non offrano solo un'estetica più ricercata, ma vantino anche qualcosa di più. A questo proposito, tutte le bocche da fuoco del set Valiant Hero dispongono di tre stili alternativi, effetti sonori, animazioni uniche ed una finisher speciale, tutte acquistabili con i Radiant Point. La mossa finale ricorda molto da vicino quella della collezione Radiant Entertainment System: dopo aver eliminato in serie i nemici, l'ultimo viene umiliato con un'animazione speciale che vede Wukong - del colore corrispondente allo stile dell'arma in uso - arrivare col suo bastone per dargli il colpo di grazia.

In conclusione, questo aggiornamento di Valorant sembra avere tutte le carte in regola per tenere incollati gli appassionati. Il nuovo Agente è dotato di abilità così interessanti che difficilmente non troverà un posto nel meta e le skin, che siano esse quelle del pass o del negozio, sono così belle che metteranno a dura prova i portafogli di qualsiasi giocatore. L'appuntamento è quindi fissato ad oggi pomeriggio (martedì 31 ottobre 2023), quando l'Episodio 7 dell'Atto 3 raggiungerà la versione live e sarà disponibile gratuitamente per tutti.