Valorant, latenza e problemi online: le spiegazioni di Riot Games

Ultima fatica del team di Riot Games, Valorant è stato recentemente in grado di attirare su di sé l'attenzione di moltissimi giocatori, che hanno dato vita ad una community ricca ed articolata.

Di recente, molti appassionati hanno tuttavia iniziato a segnalare problemi di latenza e, più in generale, di performance dei server di Valorant. Sul tema ha scelto di esporsi in prima persona Dave Heironymus, direttore tecnico del titolo: quest'ultimo ha infatti pubblicato un lungo post sul sito ufficiale del gioco, nel quale illustra le ragioni che hanno condotto a questa situazione.



In particolare, riferisce Riot Games, la Beta Chiusa di Valorant sta sperimentando i medesimi problemi vissuti in questi giorni da molti altri servizi che fanno dell'accesso alla rete un elemento essenziale: la crescita improvvisa del traffico Internet determinato dalla pandemia di Coronavirus. L'intervento del team di sviluppo per cercare di gestire la problematica è stato parallelamente ridotto dai limiti imposti agli spostamenti e alla necessità di lavorare in smart working.



Per attenuare gli effetti di tale situazione, Riot Games punta a modellare il matchmaking in maniera tale che favorisca abbinamenti tra giocatori della stessa area geografica, un modello che dovrebbe risultare ancora più efficiente con l'aumento di giocatori previsto col lancio del gioco. Tra le possibilità figura anche quella di procedere all'istituzione di nuovi data center: complessivamente seguiranno ulteriori aggiornamenti.

In chiusura, vi ricordiamo che a partire dal 16 maggio prenderà il via il Valorant Revolt, nuovo torneo interamente dedicato al titolo Riot Games.