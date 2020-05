Valorant: un leak svela l'arrivo su PlayStation 4?

Recentemente gli sviluppatori di Valorant hanno confermato di essere concentrati sulla versione PC del gioco tuttavia alcuni riferimenti trovati nel codice sorgente del gioco sembrano suggerire l'arrivo anche su PlayStation 4.

"Mentre esploriamo altre piattaforme come le console e i dispositivi mobile, in questo momento il nostro team sta lavorando duramente per offrire un'esperienza di prim'ordine su PC. La nostra attenzione in questo momento è rivolta interamente alla versione PC", queste le dichiarazioni di qualche settimana fa, tuttavia recentemente i dataminer hanno scoperto riferimenti ad una versione PS4, oltre a versioni per iOS e Android. Al momento non ci sono conferme da parte di Riot Games e l'unica versione di Valorant annunciata è quella per PC, attualmente in Beta.

In queste settimane Valorant ha rotto ogni record su Twitch diventando il gioco più visto sulla piattaforma, avendo superato Fortnite e Call of Duty Warzone, il trend positivo sta continuando ed è probabilmente destinato a crescere ulteriormente non appena partiranno i primi tornei competitivi.

Il supporto a piattaforme diverse dal PC come detto non è stato mai annunciato ma appare improbabile che un fenomeno di questa portata sia destinato a restare appannaggio esclusivo dei giocatori su Personal Computer. Valorant potrebbe arrivare anche su PS5 e Xbox Series X? A questo punto sono in molti a sperarci.