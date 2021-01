Valorant: un leak svela Yoru, il nuovo Agente dell'Episodio 2

Non dovrebbe ormai mancare molto al reveal della prossima stagione di Valorant ma ad anticipare il team di sviluppo è arrivato un importante leak che ha svelato numerosi dettagli sul prossimo agente dello sparatutto in prima persona: Yoru.

Per qualche motivo uno YouTuber orientale è già riuscito a mettere le mani sul nuovo personaggio che dovrebbe fare il proprio debutto con la prima parte dell'Episodio Due del free to play, in arrivo nelle prossime settimane. Stando alla descrizione fornita dal content creator, tradotta poi da alcuni fan su Reddit, il nuovo Agente potrebbe essere particolarmente utile per chi vuole mettere in pratica delle strategie che confondono l'avversario. Premendo il tasto Z, infatti, Yoru può generare dei suoni simili a dei passi per sviare i nemici sull'effettiva posizione della squadra. Con il tasto X, invece, l'Agente fa rimbalzare sulle superfici una sfera che poi esplode stordendo gli avversari come se fosse una flashbang. La pressione del tasto C attiva poi una sorta di teletrasporto, mentre la Ultimate (ovvero quella che si attiva con il tasto Q) permette a Yoru di diventare temporaneamente invisibile ed invulnerabile. In attesa di scoprire quali saranno le altre caratteristiche di questo personaggio e la sua data d'uscita, vi ricordiamo che ad accompagnare il filmato di Yoru troviamo anche un video leak che mostra in anteprima i contenuti del prossimo pass stagionale.

