Lenovo Legion è Official Tech Partner di Valorant, PG Nationals e IRC

Lenovo e PG Esports rinsaldano la propria partnership per portare alla community italiana di gamer l'intero ecosistema 'Lenovo Legion Stylish Outside. Savage Inside' nei tornei nazionali dei titoli di gioco tra i più celebri nel nostro Paese, a cominciare da Valorant.

L'accordo siglato tra Lenovo e gli organizzatori di PG Esports prevede un calendario di sei mesi particolarmente ricco di eventi, dalle Grand Finals della VALORANT Challengers Italy Rinascimento 2023 (10 giugno) fino alla Milan Games Week & Cartoomics 2023 (24-25-26 novembre), passando per Giffoni Good Games (1 luglio) dove verrà disputata la finale dell'Italian Rocket Championship, al campionato italiano ufficiale di League of Legends PG Nationals 2023 (fino al 5 agosto) e un altro grande evento che verrà annunciato prossimamente.

In virtù di questa partnership, il brand Legion sarà visibile durante le broadcast di tutte le fasi di gioco, dal pre-show alle sessioni in studio, oltr ovviamente ai momenti più concitati delle sfide in diretta dei tornei eSport italiani. I membri della Legion Community, inoltre, avranno accesso a una 'premium experience' interamente dedicata che prevede l'accesso anticipato agli eventi.

Valentina Fracassi, Marketing Manager in Italia di Lenovo, spiega che "grazie a questa partnership porteremo il nostro brand Lenovo Legion ad essere protagonista di molteplici tornei nazionali e oltre 100 giornate di streaming raggiungendo più di 400 mila appassionati durante i principali eventi che PG Esports, società leader negli eSport in Italia, si impegnerà a realizzare per la comunità di gamer nel nostro paese anche grazie al nostro brand. Siamo orgogliosi che anche quest’anno i migliori giocatori e le squadre che si affronteranno nei tornei nazionali possano raggiungere nuovi record grazie alla potenza del nostro ecosistema Lenovo Legion".

