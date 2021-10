VALORANT: Lucca in Range, il Circuito Tormenta in Cattedrale

La Cattedrale di San Romano, oramai da anni appuntamento fisso per tutti gli amanti del gaming e dell’esport, per quattro giorni tornerà ad essere il palcoscenico del competitive italiano.

Tra le attività di spicco che impegneranno appassionati e giocatori sin da venerdì 29 ottobre (vi invitiamo a recuperare l’agenda con tutti gli appuntamenti dell’Italian Esports Open) ci sarà anche un’iniziativa dedicata al tactical shooter 5v5 targato Riot Games: VALORANT.

La scena competitiva di VALORANT (avete già visitato l'hub dedicato a VALORANT?)è nata in primavera e nel corso dei mesi si è sviluppata attraverso un percorso amatoriale e uno semi-pro (l’Agents Series). In particolare, proprio il gradino più basso della piramide esport dello shooter tattico, sarà il protagonista del palco della Cattedrale, Domenica 31 Ottobre.

A partire dalle 14:00, infatti, due formazioni si contenderanno il primo trofeo del Lucca In Range e non solo. Andiamo con ordine.

Il Lucca In Rage ospita una tappa del Circuito Tormenta. Come abbiamo già avuto modo di vedere in passato, il Circuito Tormenta è il campionato amatoriale nazionale di VALORANT e si suddivide in tre livelli, o Tier: Tier 3, 2 e 1. Ogni scalino competitivo mette in palio dei punti che andranno a formare un ranking generale da cui, poi, le migliori otto della classifica potranno giocarsi le loro chance per passare al semi-pro.

Il Lucca In Range sarà un Tier 1, ovvero l’evento più importante del Circuito. I punti in palio sono addirittura 1000 per la squadra vincitrice. Questo sarà un ottimo biglietto da visita per la stagione che inizierà nel 2022.

Due sono le squadre che si sfideranno live, per la vittoria: gli AR Esport (composti da InfamousXIII (Leader della squadra) zShoxy, Rudyyyy, Piotta, Niagaraeb) e gli Atleta Esport - ex Easy Target - formati da Bisca (Leader), ginsengstrip2002, Trincerr, Luciferus, AlphaTheAce.

La partita, come dicevamo, verrà giocata a partire dalle 14:00, sarà al meglio delle cinque mappe e verrà trasmessa interamente sul canale Twitch di Agent’s Range Italia.

Se non avete mai seguito il competitivo e volete un'infarinatura, vi invitiamo a leggere la nostra guida all'esport di VALORANT!