Valorant Masters: a Madrid trionfano i Sentinels, raggiunto un nuovo record di spettatori

Si è conclusa proprio ieri, domenica 24 marzo 2024, la finale dei VCT Masters che si è giocata a Madrid. Le fasi conclusive dell'evento competitivo hanno visto una sfida incredibilmente emozionante che ha visto contrapporsi i Sentinels contro i Gen.G.

La squadra con sede a Los Angeles è riuscita ad avere la meglio sui coreani grazie alla formazione composta da zekken, TenZ, johnqt, Sacy e Zellsis. A far parte invece del team avversario era un gruppo di giocatori professionisti di Valorant provenienti dalla Corea del Sud, ossia Munchkin, Karon, Lakia, t3xture e Meteor.

Come dicevamo, il match tra le due squadre è stato molto teso, poiché entrambe hanno dato il massimo fino alla fine. Round dopo round, però, alla fine a spuntarla sono stati i Sentinels, che hanno portato a casa la vittoria con un 3-2. Protagonista assoluto è stato Zachary 'zekken' Patrone, che nella partita che si è svolta in Split ha stupito tutti con una serie di 29 uccisioni, un risultato tanto incredibile da dare una marcia in più alla sua squadra e condurla al premio finale.

Uno show di questo tipo non poteva che attirare l'attenzione di numerosi appassionati e, a tal proposito, è grazie alla finale dei Valorant Champions Tour Masters di Madrid che lo sparatutto tattico firmato Riot Games ha raggiunto un nuovo record di spettatori. Nel corso della competizione, infatti, si è toccato il picco di 1,6 milioni di spettatori connessi, risultato superiore persino ai vecchi record risalenti ai Masters Reykjavík 2021, altro torneo vinto proprio dai Sentinels che riuscì a superare il milione di spettatori.

