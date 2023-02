Che fine ha fatto VALORANT Mobile? Lo sviluppo starebbe andando a rilento

Vi ricordate del possibile arrivo di VALORANT su mobile? Ebbene, sembra che lo sviluppo stia procedendo a rilento, stando a recenti dichiarazioni di Anna Donlon, Executive Producer del progetto. Queste ultime non sembrano riguardare solamente il mondo mobile, ma anche quest'ultimo risulterebbe coinvolto.

A tal proposito, come riportato anche da GamingonPhone, in un video Dev Diaries pubblicato sul canale YouTube ufficiale di VALORANT nella giornata del 24 gennaio 2023 Donlon afferma: "stiamo continuando il nostro lavoro per portare VALORANT su nuove piattaforme, ma tutto sta andando più lentamente di quanto sperassimo. [...] Tuttavia, vogliamo farlo bene".

Nonostante non venga fatto esplicito riferimento a una piattaforma in particolare e possa esserci di mezzo anche la versione console di VALORANT, le affermazioni dell'Executive Producer del progetto sembrano lasciare intendere in generale che anche lo sviluppo mobile stia richiedendo un po' di tempo in più rispetto a quello previsto.

Insomma, probabilmente i fan del gioco dovranno attendere per poter mettere le mani sulla produzione mediante il proprio dispositivo mobile di fiducia. In ogni caso, se avete voglia di titoli per smartphone, ricordiamo che questo mondo sta "vivendo" un momento potenzialmente interessante, riguardante anche, ad esempio, l'arrivo di Valiant Hearts Coming Home tramite Netflix Games. Tra l'altro, contestualmente a quest'ultimo di recente è arrivato anche TMNT Shredder's Revenge.