Valorant non smette di evolversi: ecco il teaser di Fade, l'agente Demolitrice

Mentre fervono i preparativi per le finali dell'evento eSport VCT Masters di Reykjavík, Riot Games solletica la curiosità degli appassionati dell'hero shooter pubblicando un suggestivo video animato che presenta Fade, la nuova agente Demolitrice di Valorant.

Realizzato in collaborazione con le fucine creative dei Lightfarm Studios, il trailer animato di Fade descrive la nuova agente come una Demolitrice che "esce dall'ombra per dare la caccia alla sua preda utilizzando terrore e strategia".

Il filmato confezionato dalla software house californiana, ad ogni modo, non fornisce ulteriori dettagli sul ventaglio di abilità di Fade e sull'approccio adottato per avere la meglio sui suoi avversari: un definitivo chiarimento in tal senso dovrebbe arrivare proprio al termine delle finali dei Valorant Champions Tour Masters.

Nel frattempo, in rete continua la discussione intavolata dalla community per gli indizi dell'arrivo di Valorant su console lanciati indirettamente dalle alte sfere di Riot con l'apertura di una posizione lavorativa che suggerisce, appunto, l'approdo nei prossimi mesi del porting dell'hero shooter per piattaforme casalinghe come PlayStation e Xbox. Prima di lasciarvi al video, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete andare alla scoperta dell'universo di Valorant, lo sparatutto tattico di Riot.