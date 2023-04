Valorant a tutta nostalgia col Radiant Entertainment System: uno sguardo alla nuova linea

Nell'attesa degli aaaeventi di Riot dal Napoli Comicon 2023 per i 10 anni di League of Legendsa>, l'azienda californiana svela il Radiant Entertainment System, la nuova linea di modelli di Valorant pensata per ampliare l'offerta contenutistica dell'hero shooter.

Descritta dal ream Riot come "una lettera d'amore per gli appassionati di videogiochi retrò e i nostalgici degli anni '90", la linea Radiant Entertainment System incorpora la rappresentazione di diversi temi come i giochi a scorrimento laterale, i giochi musicali e i picchiaduro.

La nuova linea di modelli customizzati di Valorant presenta diversi effetti finali unici, dei brani speciali e tanto altro, garantendo l'accesso a personalizzazioni per Phantom, Bulldog, Ghost, Operator e per l'arma da mischia, come pure per numerosi dettagli dell'equipaggiamento e dell'aspetto degli Operatori.

La linea speciale Radiant Entertainment System farà il suo debutto nel corso dell'Episodio 6 Atto III di Valorant, una fase ingame prevista per il 25 aprile che comprende anche un nuovo Pass Battaglia che dà accesso, tra gli altri bonus, a Vandal Mostropoli, all'arma da mischia Confinamento, al Guardian Nove Code e al Phantom Confinamento.

Sapevate che dal 25 aprile Valorant accoglierà anche Premier? Il sistema competitivo di Valorant che consentirà a tutti i giocatori dell'hero shooter di accedere a una serie di partite programmate, alla possibilità di creare dei team composti da 5-7 amici e al torneo Playoff che decreterà le squadre migliori della propria Divisione.