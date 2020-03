Valorant: nuovi dettagli sulle prime due mappe, cancellato un evento per il Coronavirus

Il Coronavirus continua a creare problemi anche nel mondo videoludico, dal momento che Riot Games ha appena annunciato la cancellazione di un evento previsto per il mese corrente dedicato a Valorant (conosciuto ai più come Project A). Fortunatamente possiamo consolarci con una nuova ondata di informazioni riguardanti mappe e microtransazioni.

Iniziamo con la conferma che il free to play dei creatori di League of Legends non implementerà alcun tipo di loot box e l'unico modo per ottenere costumi e mimetiche per le armi a pagamento sarà quello di acquistarle direttamente nel negozio in game. Tutto questo significa che i giocatori potranno decidere quali contenuti acquistare senza dover spendere inutilmente il proprio denaro in forzieri contenenti oggetti che non desiderano.

Sono poi moltissimi i dettagli diffusi dal senior game designer Salvatore Garozzo sulle mappe di lancio del gioco e sulla metodologia del team di sviluppo della creazione delle arene. Sembra infatti che ogni mappa avrà caratteristiche uniche e verterà intorno ad una sorta di puzzle, ovvero elementi esclusivi che la contraddistingueranno. Proprio per questo non vedremo arrivare tantissime mappe nel corso del tempo, dal momento che Riot Games vuole mantenere un elevato standard qualitativo per quello che riguarda le arene di gioco. Le prima due mappe saranno Haven e Bind. La prima possiede tre diverse postazioni nelle quali è possibile posizionare la bomba ed è quindi molto difficile per i difensori tenere d'occhio ogni singolo punto che gli attaccanti possono prendere di mira. A compensare tutto ciò è la struttura della mappa che consente ai difensori di avere uno stile di gioco più aggressivo e darsela a gambe agilmente quando le cose si mettono male. Bind è invece una mappa più tradizionale e pertanto include solo due postazioni per le bombe. Le particolarità di questa mappa risieono nell'assenza di un'area centrale e nella presenza di teletrasporti che consentono ai giocatori di spostarsi in breve tempo da una postazione della bomba all'altra. Utilizzare il teletrasporto è però un'azione molto rumorosa e rischia di attirare l'attenzione degli avversari situati nei paraggi, dando così la possibilità di essere sfruttata per tendere trappole al nemico.

In attesa di scoprire altre informazioni sul gioco, che arriverà su PC nel corso dell'estate 2020, vi ricordiamo che sulle nostre pagine è presente l'anteprima di Valorant. Nel caso in cui foste curiosi di scoprire di più sul gioco, potete anche leggere l'elenco di eroi, armi ed abilità di Valorant.