Valorant: nuovi video gameplay ci presentano Sova, Viper, Phoenix e Sage

A pochi giorni dall'annuncio ufficiale di Valorant, il nuovo ed attesissimo sparatutto tattico in prima persona degli autori di League of Legends e Teamfight Tactics, Riot Games ha già pubblicato quattro diversi filmati di gameplay che ci mostrano nel dettaglio le abilità di altrettanti eroi.

Per l'esattezza i quattro trailer ci presentano Sova, Viper, Phoenix e Sage. Sova è un segugio in grado di rintracciare i nemici grazie all'utilizzo di arco e frecce, Viper è un'assassina dotata di abilità che possono avvelenare gli avversari, Phoenix è un eroe d'attacco con poteri legati al fuoco e Sage è invece una curatrice che può innalzare barriere per ostacolare i nemici. Ciascuno dei filmati, molto brevi, mostrano delle sequenze con protagoniste le abilità specifiche di ogni personaggio, così da comprenderne con esattezza quali sono le peculiarità.

Prima di lasciarvi ai video in questione, vi ricordiamo che Valorant verrà pubblicato nel corso dell'estate 2020 in esclusiva su PC e sarà distribuito gratuitamente. Gli sviluppatori puntano ad ottenere degli introiti tramite la vendita di costumi per gli eroi e mimetiche per le armi, oggetti che potranno essere acquistati direttamente nel negozio di gioco e non attraverso delle loot box.