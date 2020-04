Valorant: il nuovo filmato di gameplay è dedicato a Jett

Mancano solo pochi giorni al via della Closed Beta di Valorant, attesissimo sparatutto tattico in prima persona che mescola le meccaniche tipiche di Counter-Strike: Global Offensive agli hero shooter come Overwatch. In attesa di poter mettere le mani sul gioco, ecco il filmato di presentazione di Jett.

L'eroina coreana, già mostrata numerose volte nelle immagini promozionali, è dotata di grande agilità ed è quindi il personaggio perfetto per chi ama esplorare la mappa e prepararsi ad un agguato dall'alto. Tra le principali abilità di questo personaggio giocabile troviamo la possibilità di effettuare una rapida schivata, utile per disorientare i nemici durante un conflitto a fuoco, e un doppio salto per raggiungere luoghi inaccessibili agli altri eroi. Non meno importante è l'abilità definitiva di Jett, che le permette di lanciare dei letali kunai in grado di eliminare sul colpo qualsiasi avversario se colpiscono la sua testa.



Vi ricordiamo che il gioco arriverà ufficialmente su PC nel corso dell'estate 2020 e la Closed Beta prenderà il via il prossimo 7 aprile.

