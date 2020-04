Valorant: da oggi è più semplice ottenere l'accesso alla Closed Beta

Con il termine della prima manutenzione dei server della Closed Beta di Valorant sono arrivate diverse novità per quello che riguarda il meccanismo di distribuzione degli accessi alla versione di test del gioco. Stando infatti a quanto dichiarato da Riot Games sul sito ufficiale, ora dovrebbe essere più semplice ottenere un Twitch Drop.

Innanzitutto è ora possibile avere la possibilità di ricevere un accesso guardando una qualsiasi diretta su Twitch purché lo streamer stia giocando a Valorant: in questo modo non sarete più costretti a guardare utenti che non sono di vostro gradimento per poter ottenere la beta e potrete liberamente scegliere chi supportare nel mentre. Altra novità riguarda l'aumento del 25% della capacità dei server, così da poter aumentare nei prossimi giorni il numero di Twitch Drops distribuiti. Come se non bastasse, il team di sviluppo del gioco ha dichiarato su un post pubblicato sul sito ufficiale che i membri di Riot Games stanno silenziosamente distribuendo accessi alla beta selezionando manualmente alcuni fortunati utenti tra quelli più attivi nelle varie dirette Twitch. Al momento sono stati inviati migliaia di accessi in questo modo e anche voi potreste essere tra i fortunati ad essere scelti da uno sviluppatore.

In attesa di scoprire maggiori informazioni sulle prossime fasi dei test, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate tutti i dettagli su come ottenere la Closed Beta di Valorant su Twitch.

Cogliamo anche l'occasione per ricordarvi che durante le prossime live di Valorant sul canale Twitch di Everyeye avrete l'opportunità di ottenere un accesso alla Closed Beta tramite Twitch Drops. L'appuntamento è quindi fissato a domani 16 aprile alle ore 21:00, venerdì 17 aprile alle ore 13:00 e sabato 18 aprile alle 21:30.