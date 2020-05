VALORANT: l'organizzazione Godsent annuncia la prima squadra femminile

Da quando VALORANT è in closed beta, partita poco più di un mese fa, è subito iniziata la corsa frenetica al reclutamento.

Esattamente come già avvenuto per altri fenomeni videoludici del recente passato come Fortnite e Apex Legends, le organizzazioni professionistiche non si vogliono far trovare impreparate e a corto di talenti da schierare in prima linea.

Per questo il mercato è in pieno fermento. Godsent, organizzazione svedese che compete in League of Legends, CS:GO, Rainbow 6, Dota 2, Hearthstone, Fortnite e – quando sarà – VALORANT, è stata la prima squadra a reclutare un team per l'fps tattico di Riot Games interamente al femminile.

Il bello è che, come già detto in altre occasioni, Riot Games non ha ancora dato vita a una scena competitiva ufficiale per il suo nuovo FPS tattico, limitandosi a tracciare le linee guida per il futuro.

Eppure, grandi organizzazioni internazionali come i 100 Thieves, i Cloud9, i T1, i Sentinels, i Penta e i Fnatic hanno già un discreto vantaggio in termini di talenti messi sotto contratto.

Godsent ha pubblicato un annuncio ufficiale via Twitter in merito al suo team tutto al femminile. Ora non ci resta che attendere nuove informazioni riguardo all'avvio della scena competitiva.