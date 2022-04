VALORANT ottiene Patch 4.08: arrivano Fade e modifiche al matchmaking

A pochi giorni dal teaser dell’agente Demolitrice Fade, su VALORANT assistiamo al suo debutto ufficiale con la distribuzione della Patch 4.08. Con questo aggiornamento arrivano anche novità interessanti lato matchmaking e modifiche a Jett, Neon e Sova.

Osservando il changelog completo, protagonista assoluta è proprio Fade: presentata come un’agente particolarmente spaventosa, sfrutta la Q per trattenere un nemico in una zona cosicché non possa, almeno per un certo periodo di tempo, spostarsi verso i propri compagni di squadra. La E, invece, genera un globo che rivela la posizione dei nemici da esso visibili. La C, invece, lancia un Predone in linea retta che bloccherà i nemici o li inseguirà, bloccando così temporaneamente la loro visuale. Infine, la Suprema lancia un’onda di energia capace di attraversare i muri e che crea una scia verso l’avversario assordandolo e infliggendo danni; dopodiché, Fade potrà seguire una traccia per muoversi verso il nemico.

Al contempo, Jett ottiene modifiche alla Folata: quando si premerà il comando dell’abilità il giocatore otterrà, dopo un breve delay, la possibilità di scattare nuovamente entro 12 secondi. La carica di Folata si consumerà nel caso in cui si scatterà o scadrà il tempo; tuttavia, sarà possibile recuperarla con due uccisioni.

Neon riceve altre modifiche con l’aumento della carica della batteria una volta ucciso un nemico e il cambiamento delle sue abilità di movimento: non sarà più possibile usare la scivolata durante la fase di equipaggiamento, ma verranno rimosse le limitazioni alla velocità e sarà possibile scivolare in avanti e di lato.

Più notevole è, dunque, il cambiamento del Drone sorvegliante di Sova: notiamo infatti la riduzione della sua durata, della salute, del numero di impulsi di rivelazione e l’aumento del ritardo iniziale che precede il primo impulso di rivelazione. Nel mentre, però, è stata migliorata la qualità del reticolo di mira e dei testi di conferma per i bersagli colpiti.

Lato matchmaking, per i gruppi da 5 è stata diminuita la riduzione di guadagno/perdita di punti competitivi nel caso in cui tutti i membri del gruppo siano tra Ferro 1 e Diamante 2, se qualcuno è tra Diamante 3 e Immortale 3, e se qualcuno è Radiante. Infine, i gruppi da 5 troveranno partite più rapidamente grazie alla riduzione dei tempi di attesa.

Restando in casa Riot Games, anche League of Legends ha ricevuto la Patch 12.8.