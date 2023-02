VALORANT: le partite rapide resteranno dopo la beta, ma potrebbero cambiare

Mentre arriva la Patch 6.02 su VALORANT, Riot Games ha ottime notizie per i giocatori più casual del suo FPS free-to-play: la modalità Swiftplay è destinata a rimanere nel gioco a partire dalla Patch 6.03 in arrivo prossimamente, consentendo a tutto il mondo di divertirsi con semplici partite rapide senza ranking.

La modalità di gioco “Partita rapida” resterà nella rotation, come confermato dalla stessa Riot Games via Twitter. Ricordiamo al volo come funziona: come visto nella beta lanciata con la Patch 5.12, si tratta di un match classico non competitivo 5 vs 5 con la Spike, con due tempi di quattro round. La prima squadra che vince cinque round, pertanto, si aggiudica la partita intera.

Cloeman Palm, Product Manager of Gameplay su VALORANT, ha dichiarato: “Come qualsiasi altra cosa nel nostro gioco, il team continuerà a cercare opportunità per migliorare la modalità”. Questo significa, in pochi termini, che al momento del lancio Swiftplay potrebbe vedere delle modifiche anche importanti rispetto al formato sopra presentato. Ad esempio, Riot potrebbe cambiare la distribuzione dei crediti per round, oppure il numero di round necessari per vincere.

Ad ogni modo, Palm ha affermato che maggiori dettagli arriveranno nelle note sulla patch che consoliderà la modalità all’interno dell’FPS tattico. Insomma, per ricevere più informazioni sarà necessario attendere ancora qualche settimana.

Parlando dello stesso titolo, sapevate che un quattordicenne è diventato il numero uno al mondo di VALORANT?