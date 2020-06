Valorant e i problemi del lancio: parte il review bombing su Metacritic

In coincidenza del lancio di Valorant, avvenuto con la riapertura dei server dopo la fase di beta testing a porte chiuse, si assiste all'ennesimo caso di Review Bombing da parte della community di Metacritic.

Con l'approdo su PC della "versione 1.0" dello sparatutto tattico di Riot Games, diversi frequentatori del celebre aggregatore di recensioni videoludiche hanno deciso di manifestare il proprio disappunto pubblicando dei giudizi estremamente negativi sul progetto degli autori di League of Legends.

A testimonianza dell'acceso dibattito che sta avvenendo tra i fautori e i detrattori del titolo, troviamo la netta polarizzazione dei voti comminati dagli utenti del portale in attesa dell'arrivo delle recensioni della stampa di settore.

Nel momento in cui scriviamo, il "Metascore" delle recensioni non professionali di Valorant si attesta su 4,6 su 10 in conseguenza dei numerosi voti di 0 su 10 espressi da chi sta partecipando al review bombing. Le criticità del progetto di Valorant evidenziate nei giudizi dell'utenza sono molteplici, dalle disconnessioni forzate dovute alla congestione del traffico sui server del gioco nelle ore immediatamente successive al lancio ai bug incontrati nel corso delle partite multiplayer, fino ad arrivare alle lamentele per gli scarsi contenuti. C'è anche chi, con modi decisamente meno concilianti, considera Valorant come un clone di Counter-Strike: Global Offensive e di altri sparatutto multiplayer.