Valorant su PS4, Xbox One, Switch e sistemi mobile? Ne parla Riot Games

La popolarità crescente della beta di Valorant su PC starebbe inducendo i vertici di Riot Games a riconsiderare i propri piani iniziali sull'approdo in multipiattaforma di questo sparatutto multiplayer intriso di elementi tattici.

Nel corso di un'intervista concessa a Express Online, il Game Director di Valorant Joe Ziegler ha affrontato l'argomento per spiegare agli appassionati che attendono l'arrivo del gioco su piattaforme come PS4, Xbox One e smartphone iOS e Android che "mentre esploriamo altre piattaforme come le console e i dispositivi mobile, in questo momento il nostro team sta lavorando duramente per offrire un'esperienza di prim'ordine su PC".

Le dichiarazioni di Ziegler sembrano essere decisamente più concilianti di quelle espresse a inizio aprile da Trevor Romleski, con lo sviluppatore capo di Valorant che si limitò a dire che "la nostra attenzione in questo momento è rivolta interamente alla versione PC", lasciando solo un piccolo spiraglio all'eventualità dell'arrivo in futuro della versione console e mobile.

Dietro al messaggio condiviso da Riot Games c'è perciò la volontà di perfezionare il più possibile l'esperienza ludica e contenutistica di Valorant su PC per consentire al titolo di abbracciare altre piattaforme solo dopo la conclusione dell'attuale fase di beta testing. E voi, cosa ne pensate dell'arrivo futuro di Valorant su console e sistemi mobile? Fatecelo sapere con un commento, ma prima vi invitiamo a recuperare questa nostra guida per muovere i primi passi in Valorant.