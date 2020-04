Valorant: ecco quando apriranno i server della Closed Beta

Nel corso della serata l'account Twitter ufficiale spagnolo di Valorant si è aggiornato svelando ai propri fan a che ora i fortunati possessori dell'accesso alla Closed Beta potranno iniziare a giocare.

Stando a quanto dichiarato dal cinguettio, i server verranno aperti alle ore 14:00 italiane di domani, 7 aprile 2020, e dovrebbero restare aperti fino al lancio ufficiale del gioco (escludendo ovviamente eventuali manutenzioni e brevi periodi d'inattività necessari Riot Games per implementare delle migliorie). Ciò significa che da quell'ora si potrà iniziare a guardare una delle tantissime dirette su Twitch sperando che il sistema assegni uno dei numerosi accessi alla beta. Come promesso dall'executive producer dello sparatutto free to play nel filmato di oggi, in cui rassicura i fan sul fatto che il Coronavirus non influirà sull'uscita di Valorant, il numero di accessi alla Closed Beta che verranno distribuiti nei prossimi giorni è molto elevato e saranno quindi in molti a poter provare il titolo nelle prossime settimane.

Nel caso in cui voleste maggiori informazioni, sulle nostre pagine potete trovare una guida dettagliata con tutti i passaggi su come registrarsi alla Closed Beta di Valorant.