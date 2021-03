Valorant: il Red Bull Campus Clutch sbarca in Italia, come iscriversi

Il Red Bull Campus Clutch, il più grande torneo esport universitario a livello mondiale (le iscrizioni sono aperte in cinquanta paesi), approderà in Italia dalle ore 20 del 9 marzo, giorno in cui avranno ufficialmente inizio le Qualifiche Nazionali.

L'evento sarà trasmesso in streaming sul canale Twitch ufficiale di Red Bull Italia.



Tutti gli studenti interessati a partecipare alla competizione possono registrarsi nel sito ufficiale. Il Red Bull Campus Clutch fornisce ai giocatori universitari di VALORANT l’opportunità di mettersi in mostra davanti a tutto il mondo sfoggiando la propria abilità in uno dei titoli più divertenti dell’intero panorama esport.

Gli 8 appuntamenti con i Qualifier italiani si svolgeranno tramite la piattaforma FACEIT nelle seguenti date:

Qualifier 1 – 9 Marzo

Qualifier 2 – 16 Marzo

Qualifier 3 – 23 Marzo

Qualifier 4 – 30 Marzo

Qualifier 5 – 6 Aprile

Qualifier 6 –13 Aprile

Qualifier 7 – 20 Aprile

Qualifier 8 – 27 Aprile.

I vincitori delle Finali Nazionali italiane parteciperanno non solo alle Finali Mondiali del torneo ma otterranno anche la possibilità di “regalare” un incredibile gaming hub alla propria università.

Riot Games inoltre ha deciso di aumentare la posta in palio, garantendo ai vincitori delle finali mondiali l’esclusiva opportunità di assistere alle partite dei player più forti di VALORANT, impegnati nell’imminente VALORANT Master, competizione ufficiale parte del Champions Tour 2021.