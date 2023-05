Valorant: il respiro tossico di Viper dalla cosplayer Rurusama

Nelle ultime settimane è arrivata una ventata di novità su Valorant. Lo sparatutto 5 contro 5 di Riot Games ha infatti inaugurato l'Episodio 6 dell'Atto II, una nuova stagione che introduce modifiche ai bilanciamenti, un nuovo personaggio e un'arsenale sempre più vasto.

Introduzione principale dell'Atto II Episodio 6 di Valorant è Gekko, un nuovo agente che si affianca a quelli che i giocatori hanno già avuto modo di conoscere in precedenza. Inoltre, in Valorant è stata introdotta la linea Radiant Entertainment System, descritta da Riot come una lettera d'amore per gli amanti dei retrò.

A prescindere dalle numerose novità introdotte in questo periodo, a catturare l'attenzione degli appassionati è come sempre l'agente Viper, la scienziata originaria degli USA che scende sul campo di battaglia con i suoi dispositivi chimici velenosi. Attraverso il miasma tossico generato dalle sue armi, controlla l'area di gioco offuscando la vista e logorando la mente degli avversari.

In questo cosplay di Viper da Valorant ritroviamo l'agente che gioca nel ruolo di stratega in diverse pose plastiche, con e senza la maschera anti-gas sul volto. In una breve clip condivisa dalla celebre cosplayer Rurusama, artista con un seguito di oltre 800 mila fan, viene anche evidenziato il respiro tossico di Viper.