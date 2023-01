VALORANT riceve Patch 6.0: arrivano Lotus e modifiche importanti per Split

Dopo l’annuncio della mappa Lotus da parte del team di Riot Games, VALORANT riceve la patch 6.0 che dà il via all’Episodio 6 Atto 1 del rinomato FPS competitivo che, in poco tempo, ha già scosso la scena esport internazionale e il mondo dei giochi multiplayer. Vediamo quali sono le novità del primo, grande update del 2023.

Prima di tutto, come anticipato, arriva Lotus: la nuova mappa a tre punti porta con sé un design molto particolare, il quale invita i giocatori a sperimentare meccaniche ambientali come muri distruttibili e porte rotanti. Così facendo, Riot offre un ambiente più ostile, meno prevedibile e pronto a offrire match ancora più avvincenti. La città perduta ambientata in India resterà disponibile nelle partite rapide fino alla patch 6.1, quando entrerà ufficialmente nella rotazione delle Ranked.

Ad accompagnare Lotus sono sette modifiche importanti per Split: come si vede nel tweet allegato alla notizia, l’obiettivo delle modifiche è di rendere la mappa più facile da attraversare e togliere angoli che consentono attacchi a sorpresa, offrendo al contempo nuovi spazi per proteggere o attaccare i siti dove piazzare la Spike. In certi casi, si tratta invece di cambiamenti per ragioni puramente estetiche. Con il ritorno di Split nella rotazione delle mappe, però, se ne andranno Bind e Breeze, lasciando un totale di 7 mappe per l’intero Episodio 6.

L’unico agente nominato nella patch è Omen, il quale vede la sua cortina fumogena cambiare drasticamente al fine di limitare le cosiddette “one-way smokes” ad attivazioni intenzionali e non accidentali. Cosa significa concretamente? Che la copertura oscura cadrà all’altezza del terreno adiacente a un muro e non attraverserà quest’ultimo in maniera anomala.

Infine, ci sono novità per il calcolo del rank nelle partite classificate: dall’Episodio 6 saranno vittorie e sconfitte a contare di più nella valutazione della performance, mentre la differenza di round vinti assumerà un ruolo meno importante nella definizione del grado. Inoltre, le prestazioni individuali conteranno anch’esse maggiormente al fine di limitare la perdita di punti o garantire un loro guadagno superiore.