VALORANT riceve Patch 6.02: grandi novità per il matchmaking

A quasi un mese esatto dalla distribuzione della Patch 6.0 per VALORANT, che ha dato il via all’Atto 1 dell’Episodio 6, Riot Games introduce la Patch 6.02 con molte più novità, seppur prettamente tecniche. Tra le tante, si fa notare il nuovo sistema per migliorare il matchmaking con giocatori dal ping elevato.

Questa novità specifica è stata illustrata dal software engineer Kevin Lee e cercheremo di riassumerla nel modo più comprensibile possibile. Quando un player spara un colpo, l’input deve raggiungere il server e poi arrivare al giocatore avversario. Questo processo può essere influenzato negativamente dal ping elevato, che può portare a spiacevoli occasioni in cui un colpo non viene registrato a causa della scarsa connessione.

Per tale ragione, VALORANT ha implementato con questa patch il “server rewinding”: quando il server determina l’esito di un colpo, considera le posizioni dei personaggi nel momento in cui il colpo stesso è stato sparato. Giocando in un server dove i giocatori hanno tutti una latenza molto bassa non si noterà alcun cambiamento ma, tendenzialmente, il risultato sarà il seguente: giocare contro giocatori con un ping alto non dovrebbe farti sentire come se ti sparassero dopo esserti messo al riparo da un proiettile sparato in precedenza. Al contrario, i giocatori che giocano con un ping elevato possono iniziare a riscontrare imprecisioni nella registrazione dei colpi.

Altra grande novità riguarda il sistema di Voice Evaluation, ovvero di controllo delle comunicazioni vocali durante un match per valutare al meglio il comportamento dei giocatori durante un match. Il sistema RVE (Riot Voice Evaluation) è ora passato a una fase beta limitata in Nord America e solo per l’inglese.

A ciò si aggiungono numerosi bug fix per agenti come Cypher, mappe come Lotus e funzioni social, tra cui la disattivazione della chat vocale in caso di disconnessione per meno di 60 secondi.

Nel frattempo, sembra proprio che lo sviluppo di VALORANT Mobile stia andando a rilento.